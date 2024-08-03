Українська жіноча команда з фехтування вийшла у півфінал, фото: International Fencing Federation

Команда українських фехтувальниць здолали збірну Італії у рамках 1/4 фіналу командного турніру Олімпійських ігор.

Про це йдеться в результатах поєдинку.

Українська команда виступила у наступному складі: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. Зустріч складалася з дев'яти дуелей.

Після двох перших дуелей українки перемогли мінімально. Вже в третій дуелі Аліна Комащук збільшила перевагу до +4. Після виступу спортсменки з Миколаєва Ольги Харлан рахунок був 25:19.

Після сьомої дуелі завдяки запасної з команди Італії Ірен Веккі вони вийшли вперед (35:34), але вже під час зустрічі з Аліною Комащук і Ольгою Харлан італійки змогли набрати лише два пункти. Загальний рахунок зустрічі – 45:3 на користь України.

У півфіналі українська команда зіграє з переможцем протистояння Угорщина – Японія. Старт півфінального поєдинку планується на 16:20 за київським часом.

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