Олександр Желтяков, фото з відкритих джерел

Збірна України здобула першу золоту медаль на чемпіонаті Європи-2024 з водних видів спорту. 18-річний український плавець Олександр Желтяков виборов її на дистанції 200 метрів на спині.

Про це повідомило «Суспільне.Спорт».

Олександр Желтяков розпочав заплив шостим на перших 50 метрах і завершив половину дистанції у трійці лідерів.

За 50 метрів до кінця запливу Олександр Желтяков продовжив бути третім. Однак врешті український плавець став чемпіоном: він подолав дистанцію за 1:55.39 хвилини, випередивши грека Апостолоса Сіскоса з перевагою у 0,03 секунди. А третє місце з розривом у 0,36 секунди посів швейцарський плавець Роман Мітюков.

Результат Олександра Желтякова у фіналі Євро-2024 — також новий національний рекорд на дистанції 200 метрів на спині. Попередній рекорд, який також належав йому, український плавець покращив на 0,4 секунди.

Так, Олександр Желтяков виборов перше «золото» для України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Перед цим українці здобули три нагороди у стрибках у воду.

І загалом це перша для України медаль у плаванні на спині на Євро з водних видів спорту за останні 24 роки: у 2000 році Володимир Ніколайчик виборов «срібло» на дистанції 100 метрів.

Крім того, для Олександра Желтякова це перша особиста золота медаль на дорослих чемпіонатах Європи. До цього плавець здобував медалі лише серед юніорів, зокрема здобув два «золота» на юніорському чемпіонаті світу та дві нагороди найвищого ґатунку на Євро.

Олександр Желтяков — 18-річний український плавець з Дніпра, що спеціалізується на дистанції 50, 100 та 200 метрів на спині. Девʼятиразовий призер юніорських чемпіонатів Європи, має у своєму активі два «золота» континентальної першості. Є володарем юніорських рекордів України на 50 та 100 метрів на спині на короткій воді, а також дорослих рекордів на дистанції 200 метрів і у змішаній естафеті 4х100 метрів комплексним стилем. У 2023 році Желтяков здобув олімпійську ліцензію у плаванні на 100 та 200 метрів на спині.

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить катарській Досі, миколаївський спортсмен Олексій Середа виборов бронзу.