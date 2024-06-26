Українець Олександр Усик відстояв звання абсолютного чемпіона світу з боксу, фото з відкритих джерел

Український боксер Олександр Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, віддавши титул IBF для поєдинку британських боксерів Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував в Instagram.

«Усім привіт. Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, що пояс IBF важливий для вас…. Назвемо це моїм подарунком на 21 вересня. Слава Богу за все! Слава Україні!» — сказав Олександр Усик.

У пості до відео чемпіон також позначив Джошуа та Дюбуа, заявивши, що пояс IBF — це його «подарунок для них» на 21 вересня, коли, попередньо, має відбутися бій між британцями.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу — його очолив український боксер.