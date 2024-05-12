Василь Ломаченко повернув собі звання чемпіона світу з боксу, фото: AP

Василь Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа і повернув собі звання чемпіона світу в легкій ваговій категорії. Бій завершився в 11-му раунді технічним нокаутом на користь українця.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зазначається, що упродовж усього бою Василь Ломаченко володів ініціативою та завдавав супернику чимало сильних та влучних ударів, що призвело до численних гематом та розсічення на обличчі у Кабососа.

В 11-му раунді українець остаточно добив свого опонента. Спочатку Ломаченко відправив Кабососа в нокдаун, але той підвівся на ноги й був налаштований продовжувати бій. Однак Василь одразу ж затиснув австралійця в куті рингу та змусив його знову стати на коліно – рефері втрутився та зупинив поєдинок, зафіксувавши дострокову перемогу нашого співвітчизника.

Нагадаємо, миколаївський боксер Дерев'янченко за очками переміг американського суперника Александера.