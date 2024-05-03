Міжнародний проєкт «European Festival». Фото: Миколаївська міська рада.

У Туреччині відбувся Міжнародний проєкт «European Festival» на якому юна миколаївська гімнастка здобула головний приз.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Вихованка аматорської циркової студії «Freedom to fly» міського палацу культури «Корабельний» Варвара Сальникова виборола найвищу нагороду конкурсу — Гран-прі. Керівницею студії є Любов Сальникова.

Юна гімнастка показала свою майстерність у номері на повітряному полотні в категорії «Новачки» (8-10 років).

Міжнародний проєкт «European Festival». Фото: Миколаївська міська рада.

Міжнародний проєкт «European Festival». Фото: Миколаївська міська рада.

Нагадаємо, що у березні 2024 року на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Гран-прі Miss Valentine-2024 в естонському Тарту збірна команда України здобула золоті медалі серед дорослих і сеньйорок.