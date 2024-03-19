Миколаївські футболісти. Фото: Миколаївська ОВА

У суботу, 16 березня у Кропивницькому відбувся Всеукраїнський турнір з футболу серед дитячих команд 2011 року народження.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що у змаганнях взяли участь чотири колективи з різних регіонів України: СДЮСШОР «Миколаїв», ДЮФШ «Дніпро-80» ( місто Черкаси), ФШ «Аметист» (місто Олександрія), ДЮФШ «Академія» ФК «Зірка» (місто Кропивницький).

СДЮСШОР «Миколаїв» U-13 у першій зустрічі обіграли ФШ «Аметист» в серії післяматчевих пенальті. Згодом, у фіналі мінімально переграли ДЮФШ «Академія» ФК «Зірка» та стали переможцями турніру.

Кращим бомбардиром змагань був визнаний Даніїл Іщенко, кращими гравцями — Дмитро Назаренко та Артем Яценко.

Тренують команду Артур Якушев та Овік Галстян.

Нагадаємо, що у травні минулого року футбольна школа «Лідер» розіграла свій щорічний кубок серед шести філіалів школи, один з яких знаходиться в Кропивницькому.