Бразильський футболіст Веслі, фото Getty Images

Донецький «Шахтар» зацікавився лівим крайнім півзахисником бразильського «Корінтіанса» Веслі та готовий віддати за перехід 20 мільйонів євро. Про це з посиланням на UOL Esporte повідомляє Спортарена.

Зазначається, що «гірники» готові запропонувати за гравця гарантовані 16 мільйонів євро та ще 4 мільйони бонусами, але, скоріш за все, така пропозиція все одно не влаштує «Корінтіанс».

Повідомляється, що представник донецької команди 11 серпня відвідав матч «Корінтіанса» з «Брагантіно» (1:1), щоб побачити виступ Веслі наживо.

Також зазначається, що подібну «Шахтарю» пропозицію щодо гравця зробив московський «Спартак», але клуб із Сан-Паулу відмовився. До цього, у травні, неназваний клуб Бундесліги був готовий заплатити 20 мільйонів євро за Веслі. Бразильці сподіваються виручити за футболіста від 25 до 30 мільйонів, тому перемовини можуть бути непростими. Нещодавно «Корінтіанс» вже відхилив дві пропозиції від «Вест Гема», який був готовий заплатити 18 мільйонів євро, пише Tribuna.com.

В 2024 році Веслі провів 44 матчі на клубному рівні, відзначившись 5 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 10 мільйонів євро.

Контракт Веслі розрахований до 2027 року, у ньому прописана клаусула в розмірі 100 млн євро. Клуб володіє 70% економічних прав на гравця.

Шахтар має три очки після двох турів у чемпіонаті України. У наступному матчі Гірники зіграють із Лівим берегом 18 серпня.

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