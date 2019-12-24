Руководитель государственного предприятия «Укрпошта» Игорь Смелянский заявил о начале продажи активов компании.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На первом этапе компания выставит на продажу 800 объектов общей площадью более 100 тысяч квадратных метров.

— Начинаем процесс продажи активов. «Укрпочта» на первом этапе выставит на продажу 800 объектов общей площадью более 100 тысяч метров квадратных. Это то, что не используется в повседневной деятельности: старые гаражи, базы отдыха и т. д, — заявил Игорь Смелянский.

Игорь Смелянский подчеркнул, что продажа активов предприятия будет осуществляться через систему «Prozzoro».

— Сколько это будет стоить? А вот для этого мы привлечём независимых оценщиков, чья оценка и станет стартовой ценой на аукционе. Причём привлечём мы их на Прозорро, чтобы процесс был прозрачным от начала до конца и никто не смог нас обвинить в продаже дёшево и кому-то «особому», - написал Игорь Смелянский.

Напомним, в прошлом году «Укрпочта» понесла один миллиард гривен убытков от доставки пенсий населению