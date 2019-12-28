Строительство нового пассажирского терминала КП «Международный аэропорт «Запорожье» завершено.

В субботу, 28 декабря, городской голова Владимир Буряк провел выездное совещание и принял выполненные строительно-монтажные работы, сообщает корреспондент Укринформа.

«За два года мы построили новый пассажирский терминал аэропорта. Я сказал бы, что это масштабный проект в рамках не только Запорожья, но и всей Украины», — сказал городской голова.

Строительство нового аэровозказального комплекса стартовало 14 декабря 2017 года. Подряд получила ООО «Альтис Констракшн». Согласно условиям договора, подрядчик обязан был завершить строительно-монтажные работы до конца 2019 года.

Подрядчик выполнил взятые на себя обязательства. Следующие этапы — подготовка терминала к пуско-наладочным работам и тестовая эксплуатация.

«Убежден, что в конце первого квартала 2020 года нам удастся запустить терминал. В этом году пассажиропоток составит порядка 430 000 пассажиров в год. Новый терминал способен обслужить порядка 1 млн пассажиров в год. Это реальные цифры, потому что с ростом производственной программы (новые рейсы, новые авиаперевозчики) мы сможем выйти на пассажиропоток», — отметил и. о. директора КП «Международный аэропорт «Запорожья» Алексей Дубревский.

По его словам, существующее здание аэровокзала рассчитано на 120 пассажиров в час, то есть терминал перегружен более чем в два раза. Новый терминал сможет обслуживать 400 пассажиров в час с потенциальным увеличением до 500.

Площадь нового терминала составляет более 12 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства — 795 млн гривень. Объект возводится как за деньги местного бюджета, так и за кредитные. Аэропорт взял в Укргазбанке кредит в сумме 13 млн долларов. Кредитная линия открыта на 5 лет, под 7,5% годовых. В качестве залога город оставил банку коммунальный стадион «Славутич-Арена».

Напомним, директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что он «хороший управленец и кризис-менеджер»