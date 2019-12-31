500 самых богатых людей мира нарастили свои капиталы в 2019 году на 1,2 триллиона долларов, или на 25%, и довели их до 5,9 триллиона.

Об этом сообщает издание Bloomberg, передают Буквы.

Больше всех за 2019 год разбогател француз Бернар Арно – на 36,5 миллиардов долларов. Он стал третьим самым богатым мужчиной в мире по версии Bloomberg и одним из трех по уровню состояния выше 100 миллиардов долларов.

В 2019 году, как и годом ранее, самым молодым миллиардером стала американская модель Кайли Дженнер.

Кайли основала косметическую компанию Kylie Cosmetics, подписала эксклюзивное партнерство с Ulta Beauty Inc. Затем она продала 51 % акций за 600 миллионов долларов.

Лидирует в рейтинге владелец Amazon Джефф Безос – несмотря на сокращение состояния на девять миллиардов долларов, у него сейчас более 111 миллиардов.

12 декабря член Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес написала в Twitter, что «такие богатства получаются за счет жизней других людей».

Издание отмечает, что такой прирост состояния, несомненно добавит масла в и без того жаркие дебаты о неравенстве доходов. В США самые богатые составляют 0,1% – это с 1929 года. Такое положение дел побуждает некоторых политиков призывать к радикальной перестройке экономики.

Напомним, что Украина заявила о подписании с российским ПАО «Газпром» мирового соглашения в инвестиционном арбитраже. Россия отзывает свои требования, а украинская сторона не нарушает своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию.