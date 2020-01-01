«Оператор ГТС Украины», который с 1 января 2020 года стал новым оператором украинской газотранспортной системы вместо «Укртрансгаза», транспортировал в страны Евросоюза первые кубометры российского газа по новому соглашению между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».

«Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме», — говорится в сообщении компании в Facebook.

30 декабря, за сутки до окончания соглашения о транзите газа, Украина и Россия подписали новый контракт на транзит, а также ряд других договоренностей.

Среди них, в частности, отказ Нафтогаза и Газпрома от судебных споров друг против друга, выплата Газпромом $2,9 млрд компенсации по решению арбитражей и прощение Украиной $7,4 млрд штрафа за нарушение Газпромом антимонопольного законодательства. По прогнозам, от транзита российского газа Украина получит не менее $7,2 млрд за 5 лет.