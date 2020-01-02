В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что экспорт товаров и услуг в третьем квартале ускорился до 13,5%.

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов.

«Мы много слышим, что сильный курс гривны ударил по доходам экспортеров. Это действительно так. Прибыли экспортеров уменьшились относительно того, какими они могли быть при другом курсе. Но с экономической точки зрения нас интересуют не прибыли экспортеров, а размер экспорта в целом. Так вот, в отличие от предыдущих лет, в этом году очень высокими темпами растет экспорт товаров и услуг, в третьем квартале ускорился до 13,5%. Это произошло прежде всего за счет значительных поставок зерновых и масличных культур, растительного масла и железной руды в условиях высокого урожая и благоприятной ценовой конъюнктуры на соответствующих рынках», — рассказал министр.

Тимофей Милованов отметил, что не везде конъюнктура была благоприятной.

«Не везде конъюнктура была благоприятной. Но цены на руду были высоки. Сейчас это меняется, и поэтому это негативно влияет на часть промышленности», — говорит он.

Напомним, за 10 месяцев 2019 года поставки изделий для новогодних и рождественских праздников составили $7,5 млн, что на 7,7% больше аналогичного периода прошлого года.