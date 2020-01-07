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Управление капитального строительства Николаевской областной государственной администрации незаконно потратило 20 миллионов гривен.
Об этом говорится в отчете Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области об основных результатах проведенных мероприятий государственного финансового контроля за 2018 год и январь - сентябрь 2019 года.
В отчете указано, что в ходе ревизии аудиторы выявили, что УКС незаконно потратило деньги из государственного и местного бюджетов на осуществление мероприятий и задач государственных и местных целевых программ по договорам о выполнении строительных работ. В общем незаконно потрачено 20 миллионов 600 тысяч гривен.
— В ходе ревизии по требованию органа государственного финансового контроля расчеты с подрядными организациями были откорректированы в пользу управления капитального строительства облгосадминистрации на сумму почти 3 миллиона гривен и принимаются меры по полному устранению незаконных расходов, - сказано в сообщении.
Ранее, аудиторы установили, что расходы «Николаевоблэнерго» на выплату штрафов, полученных из-за нарушения условий договоров предприятием, составили 13,4 миллионов гривен.
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Управление капитального строительства Николаевской областной государственной администрации незаконно потратило 20 миллионов гривен.
Об этом говорится в отчете Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области об основных результатах проведенных мероприятий государственного финансового контроля за 2018 год и январь - сентябрь 2019 года.
В отчете указано, что в ходе ревизии аудиторы выявили, что УКС незаконно потратило деньги из государственного и местного бюджетов на осуществление мероприятий и задач государственных и местных целевых программ по договорам о выполнении строительных работ. В общем незаконно потрачено 20 миллионов 600 тысяч гривен.
— В ходе ревизии по требованию органа государственного финансового контроля расчеты с подрядными организациями были откорректированы в пользу управления капитального строительства облгосадминистрации на сумму почти 3 миллиона гривен и принимаются меры по полному устранению незаконных расходов, - сказано в сообщении.
Ранее, аудиторы установили, что расходы «Николаевоблэнерго» на выплату штрафов, полученных из-за нарушения условий договоров предприятием, составили 13,4 миллионов гривен.