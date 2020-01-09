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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
Следствием установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3 420 кв. м жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность министерства.
Однако, в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме расположенном в Ирпене Киевской области.
Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило МЧС в Киевской области на 23,7 млиллиона гривен меньше чем стоимость квартир, которые министерство должно было получить в Киеве.
В случае доказательства вины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, 28 декабря правоохранители пришли с обыском в Департамент ЖКХ Николаевского городского совета. Обыски проходили по решению одного из судов города Николаева в рамках уголовного дела, касающегося работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах.
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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
Следствием установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3 420 кв. м жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность министерства.
Однако, в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме расположенном в Ирпене Киевской области.
Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило МЧС в Киевской области на 23,7 млиллиона гривен меньше чем стоимость квартир, которые министерство должно было получить в Киеве.
В случае доказательства вины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, 28 декабря правоохранители пришли с обыском в Департамент ЖКХ Николаевского городского совета. Обыски проходили по решению одного из судов города Николаева в рамках уголовного дела, касающегося работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах.