Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

- Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария и Турция, а также другие страны этого региона, уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит около 15 млрд кубометров, — сообщил Сергей Макогон.

Отметим, что Украина получает значительные доходы от транзита газа. В 2019 году их размер превышал расходы государства и частных компаний на импорт газа.

По словам Сергея Макогона, Украина подготовилась к запуску «Турецкого потока». В частности, был создан новый коридор для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объемах до 15,8 млн кубометров газа в сутки.

- Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе, — добавил глава оператора ГТС.

Напомним, вчера 8 января, президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин официально запустили трубопровод «Турецкий поток», по которому российский газ будет поставляться в Южную Европу в обход территории Украины.