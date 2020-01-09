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Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.
- Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария и Турция, а также другие страны этого региона, уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит около 15 млрд кубометров, — сообщил Сергей Макогон.
Отметим, что Украина получает значительные доходы от транзита газа. В 2019 году их размер превышал расходы государства и частных компаний на импорт газа.
По словам Сергея Макогона, Украина подготовилась к запуску «Турецкого потока». В частности, был создан новый коридор для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объемах до 15,8 млн кубометров газа в сутки.
- Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе, — добавил глава оператора ГТС.
Напомним, вчера 8 января, президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин официально запустили трубопровод «Турецкий поток», по которому российский газ будет поставляться в Южную Европу в обход территории Украины.
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Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.
- Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария и Турция, а также другие страны этого региона, уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит около 15 млрд кубометров, — сообщил Сергей Макогон.
Отметим, что Украина получает значительные доходы от транзита газа. В 2019 году их размер превышал расходы государства и частных компаний на импорт газа.
По словам Сергея Макогона, Украина подготовилась к запуску «Турецкого потока». В частности, был создан новый коридор для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объемах до 15,8 млн кубометров газа в сутки.
- Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе, — добавил глава оператора ГТС.
Напомним, вчера 8 января, президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин официально запустили трубопровод «Турецкий поток», по которому российский газ будет поставляться в Южную Европу в обход территории Украины.