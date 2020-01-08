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Об этом сообщает «Интерфакс».
Кроме президентов Турции и России в церемонии открытия трубопровода приняли участие лидеры Сербии и Болгарии, к которым будут поставлять газ из «Турецкого потока».
8 января Россия запустила вторую ветку «Турецкого потока». Первую запустили еще в конце 2019 года. Вторая ветка трубопровода будет поставлять газ в Южную Европу, в то время как первая поставляет его исключительно для турецких потребителей. Мощность каждой ветви трубопровода составляет 15,75 млрд кубометров газа в год.
С помощью запуска «Турецкого потока» Россия пыталась отказаться от услуг газотранспортной системы Украины. Кроме этого трубопровода Россия строит еще трубопровод на севере — «Северный поток-2». Однако его строительство заморозили из-за санкций США.
30 декабря, за сутки до окончания соглашения о транзите газа, Украина и Россия подписали новый контракт на транзит, а также ряд других договоренностей. Среди них, в частности, отказ Нафтогаза и Газпрома от судебных споров друг против друга, выплата Газпромом $2,9 млрд компенсации по решению арбитражей и прощение Украиной $7,4 млрд штрафа за нарушение Газпромом антимонопольного законодательства.
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Об этом сообщает «Интерфакс».
Кроме президентов Турции и России в церемонии открытия трубопровода приняли участие лидеры Сербии и Болгарии, к которым будут поставлять газ из «Турецкого потока».
8 января Россия запустила вторую ветку «Турецкого потока». Первую запустили еще в конце 2019 года. Вторая ветка трубопровода будет поставлять газ в Южную Европу, в то время как первая поставляет его исключительно для турецких потребителей. Мощность каждой ветви трубопровода составляет 15,75 млрд кубометров газа в год.
С помощью запуска «Турецкого потока» Россия пыталась отказаться от услуг газотранспортной системы Украины. Кроме этого трубопровода Россия строит еще трубопровод на севере — «Северный поток-2». Однако его строительство заморозили из-за санкций США.
30 декабря, за сутки до окончания соглашения о транзите газа, Украина и Россия подписали новый контракт на транзит, а также ряд других договоренностей. Среди них, в частности, отказ Нафтогаза и Газпрома от судебных споров друг против друга, выплата Газпромом $2,9 млрд компенсации по решению арбитражей и прощение Украиной $7,4 млрд штрафа за нарушение Газпромом антимонопольного законодательства.