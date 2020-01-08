Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме президентов Турции и России в церемонии открытия трубопровода приняли участие лидеры Сербии и Болгарии, к которым будут поставлять газ из «Турецкого потока».

8 января Россия запустила вторую ветку «Турецкого потока». Первую запустили еще в конце 2019 года. Вторая ветка трубопровода будет поставлять газ в Южную Европу, в то время как первая поставляет его исключительно для турецких потребителей. Мощность каждой ветви трубопровода составляет 15,75 млрд кубометров газа в год.