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Вчера, 10 января, суд удовлетворил два иска Николаевской местной прокуратуры № 1 и отменил решения Коблевского сельского совета и признал недействительными свидетельства на право собственности двумя земельными участками лесного фонда общей площадью 1800 м2 и стоимостью 160 тысяч гривен, которые расположены в селе Коблево.
Об этом сообщает Николаевской местной прокуратуры № 1.
Установлено, что спорные земельные участки относятся к землям лесного фонда и находятся в прибрежной защитной полосе Черного моря, где передовать землю в собственность запрещено.
В то же время, сельский совет передал эти земельные участки в собственность людям для дачного строительства.
Суд согласился с доводами прокурора о незаконности передачи указанных участков и удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Напомним, что на Николаевщине прокуратура через суд вернула государству землю площадью 78 гектаров.
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Вчера, 10 января, суд удовлетворил два иска Николаевской местной прокуратуры № 1 и отменил решения Коблевского сельского совета и признал недействительными свидетельства на право собственности двумя земельными участками лесного фонда общей площадью 1800 м2 и стоимостью 160 тысяч гривен, которые расположены в селе Коблево.
Об этом сообщает Николаевской местной прокуратуры № 1.
Установлено, что спорные земельные участки относятся к землям лесного фонда и находятся в прибрежной защитной полосе Черного моря, где передовать землю в собственность запрещено.
В то же время, сельский совет передал эти земельные участки в собственность людям для дачного строительства.
Суд согласился с доводами прокурора о незаконности передачи указанных участков и удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Напомним, что на Николаевщине прокуратура через суд вернула государству землю площадью 78 гектаров.