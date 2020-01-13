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Среднерыночная стоимость биткоина выросла на 3,4%, до отметки в 8 080 долларов.
Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 3,4-10,5%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap, пишет Obozrevatel.
В частности, курс Ethereum поднялся на 4,3%, до 143,5 доллара; Ripple – на 3,4%, до 0,2 доллара; Bitcoin Саsh – на 10,5%, до 265,3 доллара; Litecoin – на 7,8%, до 48,5 доллара.
В итоге капитализация биткоина выросла до 146,6 миллиарда долларов, Ethereum – до 15,6 миллиарда долларов, Ripple – до 9,1 миллиарда долларов, Bitcoin Саsh – до 4,8 миллиарда долларов, а Litecoin – до 3,1 миллиарда долларов.
Напомним, что криптовалюта биткоин (bitcoin) стала самым эффективным активом уходящего десятилетия.
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Среднерыночная стоимость биткоина выросла на 3,4%, до отметки в 8 080 долларов.
Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 3,4-10,5%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap, пишет Obozrevatel.
В частности, курс Ethereum поднялся на 4,3%, до 143,5 доллара; Ripple – на 3,4%, до 0,2 доллара; Bitcoin Саsh – на 10,5%, до 265,3 доллара; Litecoin – на 7,8%, до 48,5 доллара.
В итоге капитализация биткоина выросла до 146,6 миллиарда долларов, Ethereum – до 15,6 миллиарда долларов, Ripple – до 9,1 миллиарда долларов, Bitcoin Саsh – до 4,8 миллиарда долларов, а Litecoin – до 3,1 миллиарда долларов.
Напомним, что криптовалюта биткоин (bitcoin) стала самым эффективным активом уходящего десятилетия.