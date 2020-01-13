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Правительство Австралии предоставит 50 миллионов долларов на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров.
Об этом сообщается в Twitter министра охраны окружающей среды Сьюзанны Лей.
По ее словам, половина из этих денег будет потрачена на возрождение пострадавших популяций животных.
— Сегодня я объявила о выделении 50 млн долларов в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций, - написала Сьюзанны Лей.
Напомним, что лесные пожары в Австралии унесли жизни еще одного человека. Пожарный с 40-летним опытом работы погиб 11 января в штате Виктория во время выполнения служебных обязанностей.
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Правительство Австралии предоставит 50 миллионов долларов на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров.
Об этом сообщается в Twitter министра охраны окружающей среды Сьюзанны Лей.
По ее словам, половина из этих денег будет потрачена на возрождение пострадавших популяций животных.
— Сегодня я объявила о выделении 50 млн долларов в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций, - написала Сьюзанны Лей.
Напомним, что лесные пожары в Австралии унесли жизни еще одного человека. Пожарный с 40-летним опытом работы погиб 11 января в штате Виктория во время выполнения служебных обязанностей.