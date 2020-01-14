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Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить больше 12,5 миллионов гривен на содержание светофоров, дорожных знаков и лежачих полицейских в Николаеве.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Департамент вчера, 13 января, объявил тендер на содержание технических средств регулирования дорожным движением в Николаеве с ожидаемой стоимостью 12 миллионов 540 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 20 марта 2020 года. Срок оказания услуг до 25 декабря 2020.
В соответствии с тендерным заданием, подрядчик должен будет проводить проверку светофоров, заменить на них 10 линз, заменить 960 ламп накаливания, установить и заменить 8 устройств звукового оповещения, заменить 174 секций светофоров и проводить техническое обслуживание центрального управляющего пульта системы управления дорожным движением.
Также он должен будет установить и восстановить 500 дорожных знаков на существующем креплении, 450 знаков заменить, и всего проводить эксплуатацию 1410 дорожных знаков, а также установить, заменить и демонтировать устройства принудительного снижения скорости «лежачий полицейский».
Ранее сообщалось, что суд обязал подрядную организацию «Ника-Дорбуд» вернуть аванс, который она получила за ремонт баскетбольной площадки гимназии №4 и спортплощадки школы №53 в Николаеве, а работы по объектам не выполнила.
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Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить больше 12,5 миллионов гривен на содержание светофоров, дорожных знаков и лежачих полицейских в Николаеве.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Департамент вчера, 13 января, объявил тендер на содержание технических средств регулирования дорожным движением в Николаеве с ожидаемой стоимостью 12 миллионов 540 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 20 марта 2020 года. Срок оказания услуг до 25 декабря 2020.
В соответствии с тендерным заданием, подрядчик должен будет проводить проверку светофоров, заменить на них 10 линз, заменить 960 ламп накаливания, установить и заменить 8 устройств звукового оповещения, заменить 174 секций светофоров и проводить техническое обслуживание центрального управляющего пульта системы управления дорожным движением.
Также он должен будет установить и восстановить 500 дорожных знаков на существующем креплении, 450 знаков заменить, и всего проводить эксплуатацию 1410 дорожных знаков, а также установить, заменить и демонтировать устройства принудительного снижения скорости «лежачий полицейский».
Ранее сообщалось, что суд обязал подрядную организацию «Ника-Дорбуд» вернуть аванс, который она получила за ремонт баскетбольной площадки гимназии №4 и спортплощадки школы №53 в Николаеве, а работы по объектам не выполнила.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов