Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить больше 12,5 миллионов гривен на содержание светофоров, дорожных знаков и лежачих полицейских в Николаеве.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Департамент вчера, 13 января, объявил тендер на содержание технических средств регулирования дорожным движением в Николаеве с ожидаемой стоимостью 12 миллионов 540 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 20 марта 2020 года. Срок оказания услуг до 25 декабря 2020.

В соответствии с тендерным заданием, подрядчик должен будет проводить проверку светофоров, заменить на них 10 линз, заменить 960 ламп накаливания, установить и заменить 8 устройств звукового оповещения, заменить 174 секций светофоров и проводить техническое обслуживание центрального управляющего пульта системы управления дорожным движением.

Также он должен будет установить и восстановить 500 дорожных знаков на существующем креплении, 450 знаков заменить, и всего проводить эксплуатацию 1410 дорожных знаков, а также установить, заменить и демонтировать устройства принудительного снижения скорости «лежачий полицейский».

Ранее сообщалось, что суд обязал подрядную организацию «Ника-Дорбуд» вернуть аванс, который она получила за ремонт баскетбольной площадки гимназии №4 и спортплощадки школы №53 в Николаеве, а работы по объектам не выполнила.