На торгах во вторник среднерыночная стоимость биткоина выросла на 5,5% до 8574 долларов, в целом за первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%.

Об этом пишет Bloomberg, передаёт Экономическая правда.

— Ожидается, что стоимость биткоина будет расти, а запуск торговли биткоин-опционами биржей CME Group, вероятно, только ускорит рост, - заявил руководитель отдела развития бизнеса биржи Luno Виджай Айяр.

Отмечается, что после нестабильного 2019 года за первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%.