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На торгах во вторник среднерыночная стоимость биткоина выросла на 5,5% до 8574 долларов, в целом за первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%.
Об этом пишет Bloomberg, передаёт Экономическая правда.
— Ожидается, что стоимость биткоина будет расти, а запуск торговли биткоин-опционами биржей CME Group, вероятно, только ускорит рост, - заявил руководитель отдела развития бизнеса биржи Luno Виджай Айяр.
Отмечается, что после нестабильного 2019 года за первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%.
Напомним, что криптовалюта биткоин (bitcoin) стала самым эффективным активом уходящего десятилетия.
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На торгах во вторник среднерыночная стоимость биткоина выросла на 5,5% до 8574 долларов, в целом за первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%.
Об этом пишет Bloomberg, передаёт Экономическая правда.
— Ожидается, что стоимость биткоина будет расти, а запуск торговли биткоин-опционами биржей CME Group, вероятно, только ускорит рост, - заявил руководитель отдела развития бизнеса биржи Luno Виджай Айяр.
Отмечается, что после нестабильного 2019 года за первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%.
Напомним, что криптовалюта биткоин (bitcoin) стала самым эффективным активом уходящего десятилетия.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
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