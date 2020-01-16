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В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в украинскую экономику, что сделало Украину вторым крупнейшим получателем средств от этого банка.
Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.
— В 2019 году объем новых инвестиций ЕБРР в Украину составил 1,1 миллиард евро в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины, – сообщил Антон Усов.
По его словам, более половины инвестиций ЕБРР вложил в «зеленые» проекты в Украине — всего 680 млн евро. Это самый высокий показатель среди всех стран, с которыми работает банк.
По количеству подписанных кредитных пакетов с ЕБРР Украина в 2019 году заняла первое место среди всех стран, с которыми работает фонд.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.
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В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в украинскую экономику, что сделало Украину вторым крупнейшим получателем средств от этого банка.
Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.
— В 2019 году объем новых инвестиций ЕБРР в Украину составил 1,1 миллиард евро в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины, – сообщил Антон Усов.
По его словам, более половины инвестиций ЕБРР вложил в «зеленые» проекты в Украине — всего 680 млн евро. Это самый высокий показатель среди всех стран, с которыми работает банк.
По количеству подписанных кредитных пакетов с ЕБРР Украина в 2019 году заняла первое место среди всех стран, с которыми работает фонд.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.