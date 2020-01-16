Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

— В 2019 году объем новых инвестиций ЕБРР в Украину составил 1,1 миллиард евро в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины, – сообщил Антон Усов.

По его словам, более половины инвестиций ЕБРР вложил в «зеленые» проекты в Украине — всего 680 млн евро. Это самый высокий показатель среди всех стран, с которыми работает банк.

По количеству подписанных кредитных пакетов с ЕБРР Украина в 2019 году заняла первое место среди всех стран, с которыми работает фонд.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.