Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам мэра, АМКУ предоставил предварительные выводы относительно кредита от ЕБРР сегодня, 16 января.

— Именно эти предварительные выводы в дальнейшем, после уточнения некоторых моментов с нашей стороны, лягут в основу согласования кредита на приобретение 60 троллейбусов, капитальный ремонт контактной сети и модернизацию троллейбусного депо. Надеюсь, что мы уже скоро сдвинем процесс кредитования нашего КП «Николаевэлектротранс» и таки начнем реализацию этого проекта в ближайшее время, - сообщил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский не смог помочь мэру Николаева Александру Сенкевичу решить с Антимонопольным комитетом Украины проблему о покупке троллейбусов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.