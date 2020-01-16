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Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам мэра, АМКУ предоставил предварительные выводы относительно кредита от ЕБРР сегодня, 16 января.
— Именно эти предварительные выводы в дальнейшем, после уточнения некоторых моментов с нашей стороны, лягут в основу согласования кредита на приобретение 60 троллейбусов, капитальный ремонт контактной сети и модернизацию троллейбусного депо. Надеюсь, что мы уже скоро сдвинем процесс кредитования нашего КП «Николаевэлектротранс» и таки начнем реализацию этого проекта в ближайшее время, - сообщил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский не смог помочь мэру Николаева Александру Сенкевичу решить с Антимонопольным комитетом Украины проблему о покупке троллейбусов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам мэра, АМКУ предоставил предварительные выводы относительно кредита от ЕБРР сегодня, 16 января.
— Именно эти предварительные выводы в дальнейшем, после уточнения некоторых моментов с нашей стороны, лягут в основу согласования кредита на приобретение 60 троллейбусов, капитальный ремонт контактной сети и модернизацию троллейбусного депо. Надеюсь, что мы уже скоро сдвинем процесс кредитования нашего КП «Николаевэлектротранс» и таки начнем реализацию этого проекта в ближайшее время, - сообщил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский не смог помочь мэру Николаева Александру Сенкевичу решить с Антимонопольным комитетом Украины проблему о покупке троллейбусов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.