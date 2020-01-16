Суд оштрафовал на 19 тысяч 174 гривен браконьера, который наловил рыбы из Красной книги.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

29 октября 2019 года Николаевский рыбоохранный патруль разоблачил браконьера, который наловил исчезающей рыбы берш. Инцидент произошел на Бугском лимане, вблизи села Галициново Витовского района Николаевской области.

10 января 2020 судья Октябрьского районного суда Николаевской области рассмотрел дело об административном правонарушении, поступившее из Управления госагентства рыбного хозяйства в Николаевской области, и постановил взыскать с нарушителя 19 тысяч 174 гривен.

Также суд обязал конфисковать и уничтожить незаконное орудие лова.

Напомним, что в Первомайском районе на Николаевщине браконьеры спилили более 40 дубов, тем самым нанесли ущерб государству на сумму 812 тысяч 817 гривен.