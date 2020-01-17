Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Олег Чурий во время брифинга 16 января.

— Что касается наличного рынка, то здесь очень большой фактор – это психологический. Мы видели, например, в октябре прошлого года был какой-то скачок курса, также полностью вызван психологическим фактором, который был в конце этого года, – сообщил Олег Чурий.

Он отметил, что наличный рынок, то есть рынок, на котором валюту покупают украинцы, очень тесно связан с безналичным, на котором работает Национальный банк. Поэтому из-за изменения на наличном рынке меняется и официальный курс валют.

Кроме этого Чурий добавил, что в Нацбанке считают, что «скачки» курса валют, которые сейчас происходят на рынке, не отличаются от тех, которые были всегда.

— Это примерно те же колебания (курса валют – прим.), которые у нас всегда происходят, – добавил Олег Чурий.

Напомним, что в конце 2019 года официальный кус доллара в Украине опустился почти до 23 гривен за доллар, однако к началу 2020 года он вырос до 24 гривен за доллар.

Напомним, по данным расчетов журнала The Economist, который рассчитывает курсы валют мира по паритету покупательной способности, украинская гривна является одной из самых недооцененных валют мира, а ее реальный курс должен составлять 10,05 гривны за доллар.