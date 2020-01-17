Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что ОГА уже выделила деньги на первоочередной ремонт разрушенного памятника погибшим воинам Второй мировой в селе Ковалевка.

Об этом сообщается на странице Александра Стадника в Facebook.

Как известно, ранее депутат Николаевского районного совета заявил, что в селе Ковалевка разрушился памятник погибшим воинам Второй мировой, объяснив это тем, что на его ремонт ОГА не выделяла деньги.

Глава ОГА Александр Стадник отметил, что деньги на первоочередной ремонт Николаевская облгосадминистрация выделила, а в последствии необходимо разработать проект по реконструкции мемориала.

— Поручил управлению культуры, национальностей и религий облгосадминистрации со своей стороны отработать вопросы ремонта мемориального комплекса воинам-освободителям Украины от нацистских захватчиков в селе Ковалевка Николаевского района. Средства на первоочередной ремонт облгосадминистрация выделила. Впереди разработка проекта. Местная власть тоже должна присоединиться, - написал Александр Стадник.