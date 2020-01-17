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Директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что если николаевцы начнут платить за отопление по экономически обоснованному тарифу, который не будет приносить убытки, предприятие не будет просить деньги у городского совета.
Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
— Вот мы все говорим: экономически обоснованный тариф. Нам говорят, что мы неэффективно работаем. Дайте нам этот экономически обоснованный тариф и тогда мы не будем ходить в городской совет и просить деньги. Я считаю, что изначально коммунальные предприятия, такие как «Облтеплоэнерго», «Водоканал», не должны просить деньги на зарплаты, налоги и электроэнергию у города. Мы должны иметь экономически обоснованный тариф и работать в нем, а вот помощь просить только на внедрение каких-то инновационных технологий, – заявил Николай Логвинов.
Однако чиновник отметил, что если все же тарифы будут экономически обоснованными, то встанет вопрос с их оплатой, так как это будут неподъемные суммы для большей части населения страны. Николай Логвинов отметил, что всему виной высокая цена на газ, так как именно она составляет 83% от всей суммы в тарифе.
Напомним, Николай Логвинов заявил, что в других городах Украины тариф на тепло удалось снизить из-за того, что перед отопительным сезоном его значительно повысили.
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Директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что если николаевцы начнут платить за отопление по экономически обоснованному тарифу, который не будет приносить убытки, предприятие не будет просить деньги у городского совета.
Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
— Вот мы все говорим: экономически обоснованный тариф. Нам говорят, что мы неэффективно работаем. Дайте нам этот экономически обоснованный тариф и тогда мы не будем ходить в городской совет и просить деньги. Я считаю, что изначально коммунальные предприятия, такие как «Облтеплоэнерго», «Водоканал», не должны просить деньги на зарплаты, налоги и электроэнергию у города. Мы должны иметь экономически обоснованный тариф и работать в нем, а вот помощь просить только на внедрение каких-то инновационных технологий, – заявил Николай Логвинов.
Однако чиновник отметил, что если все же тарифы будут экономически обоснованными, то встанет вопрос с их оплатой, так как это будут неподъемные суммы для большей части населения страны. Николай Логвинов отметил, что всему виной высокая цена на газ, так как именно она составляет 83% от всей суммы в тарифе.
Напомним, Николай Логвинов заявил, что в других городах Украины тариф на тепло удалось снизить из-за того, что перед отопительным сезоном его значительно повысили.