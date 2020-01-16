Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что в других городах Украины тариф на тепло удалось снизить из-за того, что перед отопительным сезоном его значительно повысили.

Об этом она заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам чиновника, на сегодняшний день тариф на тепло в Николаеве один из самых низких по всей Украине.

— Тариф в городе Николаеве не самый большой по сравнению со всей Украиной. Он, по-моему, третий снизу, тот который сейчас есть. Если вы посмотрите, то вы увидите, что все предприятия по Украине, который снизили тариф за декабрь, у всех пошло увеличение. Во Львове на 30%, в Одессе на 45% произошло увеличение (до понижения тарифов, – прим.). Это говорит о том, что тариф экономически не обоснован, – заявил Николай Логвинов.

Николай Логвинов также заявил, что еще одна из причин снижения тарифов в других городах - это то, что местные власти значительно дотируют теплопоставляющие компании из городских бюджетов.

— Да, у нас понизилась стоимость газа, но в то же время повысилась стоимость его транспортировки. Есть у нас в стране есть два типа предприятий в теплоэнергетике, это лицензиаты НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг , – прим.) и лицензиаты местных органов власти, где тарифы устанавливают именно местные органы власти. Вот именно такие предприятия вошли в новый отопительный сезон с экономически обоснованным тарифом, то есть, более высоким. К примеру, у того же Кременчуга тариф 1949 гривен за одну гигакалорию, у «Киевэнерго» 1654 гривны за одну гигакалорию, Хмельницкий 1480 гривен, Херсон 1621 гривна, Житомир 1558 гривен. То есть, ряд предприятий по Украине, которые понизили тариф изначально имели тариф выше чем в Николаеве. 90% предприятий, которые снизили тарифы получали значительную финансовую помощь из местных бюджетов. В Киеве в прошлом году была помощь в 300 миллионов гривен, Днепр 300 миллионов гривен, а Николаев 60 миллионов, – отметил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь.

Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, суммы в платежках за тепло в декабре могут быть снижены на 30%, или на 300 − 400 гривен. Это связано с тем, что тарифы на тепло рассчитаны без учета удешевления стоимости газа.

Во время сессии Николаевского горсовета 26 декабря депутат Елена Киселева обратилась к мэру города Александру Сенкевичу с просьбой предоставить информацию о том, возможно ли в Николаеве снизить тарифы на тепло, о чем во время заседания Совета регионов говорил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о перерасчете тарифов на отопление. Соответствующий документ был обнародован на правительственном портале. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет снизить на 20% стоимость отопления для горожан в 2020 году.

Стоит отметить, что в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook николаевцы жаловались на большие платежки за теплоэнергию, которые пришли им за декабрь 2019 года, публикуя фотографии платежек. Ситуация с высокими платежками удивила Николаевского городского голову Александра Сенкевича.

Сегодня, 16 января николаевские тепловики, компании «Николаевская ТЭЦ» и «Николаевоблтеплоэнерго» собрали пресс-конференцию по указанию губернатора Александра Стадника и объяснили, почему нужно платить по высоким тарифам.

Генеральный директор Николаевской ТЭЦ Юрий Кишко заявил, что жалобы, которые абоненты оставляют на странице предприятия в Facebook, не имеют юридической силы.

Помимо призвал николаевцев извиниться за публикации в социальной сети Facebook о якобы завышенных платежках за тепло в декабре.