Генеральный директор теплоснабжающей компании «Николаевская ТЭЦ» Юрий Кишко призвал николаевцев извиниться за публикации в социальной сети Facebook о якобы завышенных платежках за тепло в декабре.

Об этом Юрий Кишко сказал сегодня, 16 января во время пресс-конференции, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, николаевские тепловики, компании «Николаевская ТЭЦ» и «Николаевоблтеплоэнерго» собрали пресс-конференцию по указанию губернатора Александра Стадника и объяснили, почему нужно платить по высоким тарифам.

Юрий Кишко отметил, что из 39 тысяч абонентов «Николаевской ТЭЦ» жалобы официально поступили только от 9 потребителей. Он отметил, что предприятие проверило все платежки и заявил, что там нет ошибок и расчеты произведены верно.

— Что касается активности потребителей. У нас вообще 39 тысяч потребителей, а у Николаевоблтеплоэнерго 84,5 тысяч потребителей. Если мы возьмем 9 потребителей, у которых возникли вопросы, то, во-первых, у меня вопрос к этим потребителям: А они обращались, кто-то из них, в теплоснабжающую организацию? Кто угодно? Хотел бы я спросить. Если вам в магазине неправильно насчитали, вы сначала куда идете? В магазин? Вы говорите: извините, здесь что-то не так. Правильно? Права потребителей это предсматривают. В Facebook написали - это хорошо. Но все-таки разобраться, где ж эта правда. Разобрались, правда на нашей стороне. Теперь надо этих людей спросить: Уважаемые, а может вы извинитесь или как? Ну, что вы такое написали. А все корреспонденты, которые тоже написали. Может стоит извиниться? Правда есть, она четко определена в платежках, и все нормально, согласно правил. Если бы было не согласно правил - ну поверьте, сейчас бы была другая риторика. По-другому бы с нами разговаривали, То, что есть общественная активность и позиция хотя бы девятерых - это хорошо. Они сообщили о своей проблеме, я согласен. Но надо сначала разобраться, является ли это проблемой. Но сколько времени у всех отобрали, - сказал Юрий Кишко.

Также Генеральный директор Николаевской ТЭЦ Юрий Кишко заявил, что жалобы, которые абоненты оставляют на странице предприятия в Facebook, не имеют юридической силы.

Напомним, ситуация с высокими платежками удивила Николаевского городского голову Александра Сенкевича. Стоит отметить, что в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook николаевцы жаловались на большие платежки за теплоэнергию, которые пришли им за декабрь 2019 года, публикуя фотографии платежек.