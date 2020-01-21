Хозяйственный суд Николаевской области по иску военной прокуратуры взыскал с Николаевского бронетанкового завода 10 миллионов гривен за несвоевременный ремонт бронетранспортеров.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

Завод в Николаеве не смог отремонтировать оговоренные в договоре в срок 34 бронетранспортера БТР-70 из-за чего с него и взыскали 10 миллионов гривен, в качестве штрафа.

— Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины обеспечила реальное исполнение решения Хозяйственного суда Николаевской области по иску прокурора в интересах государства в лице Министерства обороны Украины к государственному предприятию «Николаевский бронетанковый завод» о взыскании задолженности на сумму более 10 миллионов гривен. Указанная задолженность возникла по договору, заключенному в 2014 году между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием «Николаевский бронетанковый завод» о закупке услуг за государственные средства, по условиям которого государственное предприятие обязано этого же года предоставить Минобороны услуги по ремонте и технического обслуживания машин и оборудования специального назначения (34 бронетранспортера БТР -70). Однако, исполнитель в срок отремонтировал только часть БТР-70 - 25 единиц, а остальные передал с нарушением установленного договором срока, – говорится в сообщении.

Напомним, ревизия выявила нарушения на государственном предприятии «Николаевский бронетанковый завод», которые привели в потере ресурсов на сумму 1,4 миллиона гривен.