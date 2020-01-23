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Европейский Союз и Европейский банк реконструкции и развития предоставит 500 миллионов евро кредитных гарантий на развитие возобновляемой энергетики в Украине, Иордании, Ливане и Тунисе.
Об этом сообщает Громадське.
По подсчетам банка, это позволит привлечь в альтернативную энергетику этих страны около полумиллиарда евро инвестиций. Этот инструмент будет предусматривать предоставление кредитных гарантий, что защитит инвесторов, которые намерены строить солнечные и ветроэлектростанции.
— Мы рады сотрудничать с ЕС в таком неотложном вопросе как изменения климата. Наше кредитование вместе с финансовыми инструментами ЕС стимулирует более активное участие частного сектора в инвестициях, которые очень необходимы для решения глобальных задач, — сообщил вице-президент ЕБРР по политике партнерства Пьер Хайльбронн.
Ранее сообщалось, что в 2019 году Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в украинскую экономику, что сделало Украину вторым крупнейшим получателем средств от этого банка.
Европейский Союз и Европейский банк реконструкции и развития предоставит 500 миллионов евро кредитных гарантий на развитие возобновляемой энергетики в Украине, Иордании, Ливане и Тунисе.
Об этом сообщает Громадське.
По подсчетам банка, это позволит привлечь в альтернативную энергетику этих страны около полумиллиарда евро инвестиций. Этот инструмент будет предусматривать предоставление кредитных гарантий, что защитит инвесторов, которые намерены строить солнечные и ветроэлектростанции.
— Мы рады сотрудничать с ЕС в таком неотложном вопросе как изменения климата. Наше кредитование вместе с финансовыми инструментами ЕС стимулирует более активное участие частного сектора в инвестициях, которые очень необходимы для решения глобальных задач, — сообщил вице-президент ЕБРР по политике партнерства Пьер Хайльбронн.
Ранее сообщалось, что в 2019 году Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в украинскую экономику, что сделало Украину вторым крупнейшим получателем средств от этого банка.