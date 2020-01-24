Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 24 января на уровне 24,52 гривны за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,20 (на 23 января - 26,98 гривен).

Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины считают, что в 2020 году существует высокая вероятность того, что гривна сохранит тенденцию к укреплению.