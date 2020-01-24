Катарская компания QTerminals, которая победила в конкурсе на концессию порта «Ольвия», инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.

Об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

— Концессионер вложит 80 миллионов гривен в развитие инфраструктуры Николаева. Концессия - это не продажа, а развитие, возможность привлечь лучших, отвечать вызовам рынка, повысить свое конкурентное положение за счет коммерческой гибкости и инвестиций в обновление и строительство новых активов, - заявил Владислав Криклий.

Ранее сообщалось, что победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара - QTerminals.