Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить почти 2,5 миллиона гривен на уход за парками и скверами в 2020 году в Заводском районе.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Чиновники департамента сегодня, 24 января, объявила тендер на уход за объектами благоустройства зеленых хозяйств, а именно парками и скверами, которые расположены в Заводском районе в Николаеве с ожидаемой стоимостью 2 миллиона 484 тысяч 580 гривен.

Подрядчик должен будет убирать мусор, обрезать деревья, поливать газоны на площади 175 тысяч 345 м2 в парке «Спортивный», парке садово-паркового искусства «Юных героев», в Детском городке «Сказка», в сквере имени Шевченко, в сквере «Привокзальный», в сквере имени Образцова, сквере «Спасский», сквере у спортивной школы «Надежда», сквере «Боевой славы», на Бугском бульваре, сквере «Черноморский», на кругу «Озерное», на улице Лазурная, улице Макарова, 7 и на кругу возле сквера имени Шевченко.

Аукцион в закупке запланирован на 13 февраля. Отмечается, что сроки предоставления услуг до 30 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич недоволен тем, что руководство фирмы «Глобус-Плюс» хочет построить развлекательный центр в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС».