Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, подписание договора о транзите газа позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен.

— Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник, - заявил Алексей Оржель.

Напомним, Украина и Россия подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года.