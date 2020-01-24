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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, подписание договора о транзите газа позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен.
— Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник, - заявил Алексей Оржель.
Напомним, Украина и Россия подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, подписание договора о транзите газа позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен.
— Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник, - заявил Алексей Оржель.
Напомним, Украина и Россия подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года.