В Николаеве на уход за зелеными зонами в Ингульском районе собираются потратить почти 3 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, 24 января 2020 года чиновники департамента ЖКХ Николаевского городского совета объявил тендер на закупку услуги по уходу за объектами благоустройства зеленого хозяйства с ожидаемой стоимостью в 2 миллиона 990 тысяч гривен.

Подрядчик должен будет до 6 июня 2020 года проводить работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений в Ингульском районе в Николаев, а именно очищать парки и скверы от мусора, очищать газоны от опавших листьев и мусора, а также красить и мыть урны на площади 299 тысячи 431 м2.

Работы должны быть проведены на площади Привокзальной, в сквере Памяти жертв голодомора в Украине 1932-1933 годов, в обелиске Скорбящая мать, в сквере имени В.И. Коренюгина, в сквер Святого Николая, сквере «Освобождение города Николаева от немецко-фашистских захватчиков», в сквер подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС, в сквере «Встреча», в Заповедном урочище «Дубки», на Площади Победы, в сквере «Николаевский», в сквере «Коммунальщик», в сквере «Юность», на проспекте Богоявленский, на улице 2-я Набережная, в сквере возле зоопарка, в зеленой зоне по проспекту Мира.

Напомним, что на уход за зелеными зонами в Корабельном районе планируют потратить 2,9 миллиона гривен.