В Николаеве на уход за зелеными зонами в Корабельном районе планируют потратить 2,9 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, 24 января 2020 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета объявил тендер на закупку услуги по уходу за объектами благоустройства зеленого хозяйства с ожидаемой стоимостью в 2 миллиона 950 тысяч гривен.

Указывается, что подрядчик должен будет до 6 июня 2020 года очищать парки и скверы Николаева от мусора, подметать дорожки, очищать их от снега и посыпать солью в период гололеда, очищать газоны от опавших листьев и мусора, а также красить и мыть урны.

Данные работы подрядчик должен будет выполнять в следующих скверах: «Славы», «Солдатском», «Ольшанцев», «Витовском», «Маячном», «Металлург», «Связи», «Водолей», «Руслан и Людмила», в сквере возле администрации Корабельного района, в сквере имени Михайла Лавинова, в сквере возле проспекта Богоявленского (на роге улицы Жукова), а также в сквере Даниила Самойловича и на зеленой зоне проспекта Богоявленского (от путепровода до гостиницы «Металлург»).

Стоит отметить, что на данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который запланирован на 17 февраля 2020 года.

Напомним, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить почти 2,5 миллиона гривен на уход за парками и скверами в 2020 году в Заводском районе.