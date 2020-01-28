В Николаеве и области потребители газа с 1 января будут получать 2 платежки: за газ и за его доставку. Цены за газ и его транспортировку вырастут.

Об этом шла речь во время пресс-конференции в АО «Николаевгаз», передаёт корреспондент НикВести.

До 1 января в платежке, которую получали жители Николаева за газ, входила непосредственно стоимость газа и цена за его доставку - 86 копеек за кубометр. С начала 2020 года в отдельном счету за доставку газа его цена выросла до 1 гривны 308 копеек, а с июля этого года вырастет ещё до 1 гривны 62 копеек за кубометр.

— С 1 января всем потребителям газа будут выданы новые счета, все получат два счёта. В которых будет за поставку газа и во втором за его транспортирование, - рассказала И.О коммерционного Елена Лисовая.

Елена Лисовая Марьяна Жовнерик

По платежке за газ жители Николаева и области должны будут рассчитаться за потребленный газ в прошлом месяце в начале следующего месяца, а за непосредственно поставку газа в текущем месяце до 20 числа.

Также отмечается, что существенное увеличение платы за газ вызвано не разделением счетов, а увеличением стоимости именно газа, цена за кубометр которого стала больше на 2,3 гривны с января 2020 года.

— Сейчас у людей вызывает негатив то, что цена газа выросла из-за нашей доставки. Но это на первый взгляд. В тарифе 6,32 грн/м3, который платили в декабре, цена газа как товара составляла 4 гривны. Эта цена выставлена НАК «Нафтогазом». С января месяца по апрель цена за газ от «Нафтогаза» составляет с НДС 6,6 гривен. Фактически увеличение цены вышло не из-за выделения нашего распределения, а из-за увеличения самого товара. Товар фактически вырос на 2 гривны, каждый кубометр, - рассказала начальник управления клиентского сервиса компании Марьяна Жовнерик.

Формула цены за месячную доставку газа рассчитывается следующим образом: Объем потребленного газа за прошлый газовый год делится на 12 и получившееся число умножается на текущий тариф за поставку.

Отмечается, что данный тариф на поставку (1,31 гривны за м3 до июля 2020 и 1,62 после и до конца года) будет устойчив и не будет меняться на протяжении года. Оплачивать обе платёжки положено в разное время и разным компаниям.

Также по заявлению Елены Лисовой пеня за неуплату за доставку газа в январе этого не будет начисляться, так не все люди знали о нововведении.

Напомним, что Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ.