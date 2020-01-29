Начальник управления Южного офиса Государственной аудитслужбы в Николаевской области Денис Яковлев заявил, что аудиторы провели в области 255 мониторингов и установили нарушений на 1 миллиард 338 миллионов.

Об этом она заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Также одна из главных наших функций - мониторинг. Мы провели 255 мониторингов по которым мы установили нарушений 1 миллиард 338 миллионов. И отменили мы 103 процедуры торгов и 29 договоров разорвали на 768 миллионов, - рассказал Денис Яковлев.

Также начальника управления отметил, что офис Госаудитслужбы на Николаевщины окупаемый на 150%, а в 2019 году вернул в бюджеты всех уровней 23 миллиона гривен.

— У нас ведётся учёт и даже рассчитывается окупаемость. Мы окупаемы. За 2019 год где-то 150%: на нас потрачено 15 миллионов, на содержание управления, а вернули мы 23 миллиона и это только в бюджеты всех уровней и в бюджетные учреждения. Установили мы нарушений на 74 миллионов расходов за 42 ревизии и вернули 52 миллиона. Из них 26 миллионов по бюджетному уровню - это госучреждениям, коммунальным. Это не считая те самые аудиты, которые показывают косвенный результат, - заявил Денис Яковлев.

Он добавил, что предприятия в области недополучили за прошлые года больше 800 миллионов.

— Мы устанавливаем неэффективные решения, которые привели к недополучению или лишним потерям, которые не являются незаконными, но мы рассчитываем что вы могли бы получить, если б такое решение приняли. Или лишнее потратили, а могли сэкономить. 338 миллионов за этого год, за прошлый было 503 миллиона. Ожидаемый эффект, прибыль от наших рекомендаций - 201 за 2 года дали - то 17 миллионов в этом году и в прошлом 86 миллионов, - отметил Денис Яковлев.

Ранее Денис Яковлев заявил, что в области не проводились финансовые проверки в некоторых сельсоветах и поселковых советах уже больше 10 лет.