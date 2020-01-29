Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 миллиардов гривен, тогда как в декабре 2019 года сократилась на 5,8%. В Николаевской же области долг по зарплате уменьшился.

Об этом сообщает Государственная служба статистики

В декабре прошлого года сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 9,3% и на 1 января 2020 года составила 1,851 миллиардов гривен.

Как сообщается, наибольший рост задолженности в 2019 году зафиксирован в Днепропетровской (в 2,6 раза), Тернопольской (в 2 раза), Житомирской (на 77,9%), Львовской (на 77,7%) областях.

При этом наибольшее сокращение задолженности по заработной плате зафиксировано в Ривненской (на 83,7%), Николаевской (на 61,2%), Хмельницкой (на 59,3%), Запорожской (на 47,4%) областях.

В Киевской области задолженности выросли на 4,9%,в самом Киеве на 39,1%.

По сферах занятости в 2019 году задолженность по выплате выросли больше всего в сфере образования в 2,5 раза (до 13,323 миллионов гривен), профессиональной, научной и технической деятельности - на 52% (до 182,712 миллионов гривен), оптовой и розничной торговли – на 42,7% (до 40,820 миллионов

В то же время сократилась задолженность в сфере финансовой и страховой деятельности на 48,8% (до 10,994 миллионов гривен), временного размещения и организации питания – на 43% (до 0,36 миллионов гривен), строительства – на 40% (до 43,276 миллионов гривен).

Напомним, что по данным Государственной службы статистики Украины, в декабре 2019 года средняя заработная плата в Украине составляла 12 тысяч 264 гривен в месяц ($490), что на 1585 гривен ($64 или 14,8%) больше, чем в ноябре.