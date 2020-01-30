Управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации собирается потратить больше 53 миллионов на ремонт дороги Мариновка-Счастливка до 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Управление сегодня, 30 января, объявило торги на текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Мариновка-Счастливка (на отдельных участках), в Доманевском районе Николаевской области до 21 декабря 2021 года. Ожидаемая стоимость работ 53 миллиона 801 тысячу 496 гривен.

В тендерной документации указывается, что подрядчик должен будет восстанавливать существующее дорожное покрытия, укреплять обочины, заменять существующее асфальтобетонное дорожное покрытие в отдельных местах, проводить строительные, демонтажные, земляные и прочие работы.

Напомним, что Управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации собирается потратить больше 334 миллионов на содержание автомобильных дорог местного значения в области на 2020 год.