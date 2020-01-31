В Николаеве в январе месяце цена газа для населения уменьшилась до 5,868 гривен за кубометр.

Об этом сообщает пресс-служба ООО «Николаевгаз Сбыт».

— Цена газа без НДС составляет 4,89 гривенн / куб. м и включает оптовую цену газа 4,65 гривны, услуги Оператора ГТС 0,124 копеек и торговую наценку поставщика 0,116 копеек Таким образом, вместе с НДС (0,98 грн.) стоимость газа как товара составит 5,868 гривны / куб. м. 28 января 2020 года Кабмин изменил порядок расчета стоимости газа для нужд населения и религии. Уже на следующий день стало известно, что стоимость газа пересмотрена в сторону понижения. «Николаевгаз Сбыт», выполняя постановление Кабмина №17 от 24 января 2020 года, выставит счета за январь по цене 5,868 гривен / куб. м газа, - говорится в сообщении.

На предприятии уточняют, что имеется в виду конечная цена газа как товара без учета стоимости его доставки.

Напомним, в Николаеве и области потребители газа с 1 января будут получать 2 платежки: за газ и за его доставку. Цены за газ и его транспортировку вырастут.