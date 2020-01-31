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Объем программ помощи США для Украины на 2020 год составляет почти 700 миллионов долларов.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео во время встречи со СМИ, передает УНН.
— Отношения Киева и Вашингтона являются неизменно крепкими, ведь фундаментом для них являются полное доверие, взаимопонимание и общие долговременные стратегические интересы. Важно, что системная поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США. Об этом свидетельствует, в частности объем программ помощи на 2020 год, что составляет почти 700 миллионов долларов, - рассказал Владимир Зеленский.
Он отдельно отметил помощь США в сфере безопасности, который составляет 365 миллионов долларов и «ощутимо усилит нашу обороноспособность».
Напомним, что Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Украину.
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Объем программ помощи США для Украины на 2020 год составляет почти 700 миллионов долларов.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео во время встречи со СМИ, передает УНН.
— Отношения Киева и Вашингтона являются неизменно крепкими, ведь фундаментом для них являются полное доверие, взаимопонимание и общие долговременные стратегические интересы. Важно, что системная поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США. Об этом свидетельствует, в частности объем программ помощи на 2020 год, что составляет почти 700 миллионов долларов, - рассказал Владимир Зеленский.
Он отдельно отметил помощь США в сфере безопасности, который составляет 365 миллионов долларов и «ощутимо усилит нашу обороноспособность».
Напомним, что Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Украину.