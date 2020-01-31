В Николаевской области долг по зарплатам по состоянию на 1 января 2020 года составляет 39 миллионов 327 тысяч гривен.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.

Сумма задолженности по зарплатам в Николаевской области составляет 39 миллионов 327 тысяч, в Николаеве – 21 миллион 482 тысячи, в Вознесенске 933 тысячи, в Очакове 2 миллиона 165 тысяч, в Первомайске 4 миллиона 296 тысяч и в Южноукраинске 9,9 тысячи.

Наибольшие суммы задолженности в районах Николаевской области у Арбузинского 1 миллион 153 тысячи, Новобугского 1 миллион 110 тысяч и Новоодесского районов - 4 миллиона 392 тысячи.

Отмечается, что данные приведены по юридическим лицам и подразделениям юридических лиц с учетом ценза по количеству наемных работников.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы включает данные экономически активных предприятий, субъектов хозяйствования, относительно которых реализовываются процедуры восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом, а также экономически неактивных предприятий.

Напомним, что в Николаевской области на 61% сократился долг по зарплатам в 2019 году.