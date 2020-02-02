Николаевский городской дворец культуры «Молодежный» собирается потратить 3,4 миллиона гривен на технический надзор за капитальным ремонтом своего здания.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным системы, чиновники объявили тендер по техническому надзору за выполнением работ по реконструкции дворца культуры I и II очереди с ожидаемой стоимостью услуги в 4 миллиона 507 тысяч 473 гривны.

Подрядчик должен будет до 25 декабря 2023 года осуществлять надзор за выполнением работ согласно проекту.

Участие в открытых торгах приняло 4 участника среди которых: ООО «Ик-Проект» с предложением в 2 миллиона 689 тысяч 990 гривен, ООО «Проектная компания «Аркон» с предложением в 2 миллиона 690 тысяч гривен, Государственной предприятие «Стратегия регионального развития» с предложением в 2 миллиона 700 тысяч гривен и предприниматель Павел Нуждов, который запросил за свои услуги 3 миллиона 449 тысяч гривен.

В итоге чиновники решили отказать трем участникам с более низкими ценовыми предложениями, так как их заявки не отвечает тендерному заданию, и предложил заключить договор последнему участнику, который и может получить подряд на 3 миллиона 449 тысяч гривен.

Напомним, николаевский городской дворец культуры «Молодежный», дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания, с третьего раза заключил договор со скандально известной компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен.