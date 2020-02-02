Департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит 2,2 миллиона гривен на содержание кладбищ на протяжении двух месяцев.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер по уходу за городскими кладбищами с ожидаемой стоимостью работ в 2 миллиона 250 тысяч гривен, которые подрядчик должен будет осуществлять до 31 марта 2020 года.

В ходе проведения открытого аукциона победу на тендере одержало коммунальное предприятие «Николаевская ритуальная служба», которое согласилось выполнить работы по уходу за кладбищами за 2 миллиона 247 тысяч 761 гривну.

В соответствии с тендерной документацией, подрядчик должен будет осуществлять уход за Центральным городским, новым в Корабельном районе и новым в микрорайоне Матвеевка кладбищами. Он должен будет заниматься уборкой территории, погрузкой мусора и его вывозом, очисткой от снега и посыпанием дорожек песком.

Напомним, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета планирует потратить 15 миллионов гривен на техническое обслуживание сетей уличного освещения.