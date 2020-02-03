Администрация Ингульского района Николаевского городского совета отдаст почти 3,4 миллиона за уборку улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта фирме николаевских бизнесменов Алексея Пелипаса и Владислава Чайки.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Администрация 3 февраля заключила договор на ручную уборку улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта от грязи, листьев, снега и гололеда и на посыпку песком за 3 миллиона 393 тысячи 13 гривен с предприятием «Центральный 1». Работы будут проводится до октября 2020 года.

Подрядчик должен будет убирать случайный мусор в районе на площади 5 162 393 м2, подметать территорию на площади 1 728 394 м2, очищать от грязи, убирать мусорки, снег и выполнять прочие работы.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Центральный - 1» было зарегистрировано в 2007 году в Николаеве, на улице Шнеерсона 4/4. Учредителями предприятия является николаевский бизнесмен Алексей Пелипас, его супруга Татьяна Глонза и его бизнес-партнер Владислав Чайка. ООО Центральный - 1 предоставляет широкий спектр услуг, среди которых: штукатурные работы, работы по покрытию полов и облицовке стен, малярные и стекольные работы, прочие отделочные работы, кровельные работы, комплексное обслуживание объектов (основной), прочие виды услуг по уборке, деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование, прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории, неспециализированная оптовая торговля.

Напомним, что Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Николаеве, планирует заключить договор на охрану своего здания на протяжении полугода.