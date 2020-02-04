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Акционерное общество «Оператор газораспределительной системы» Николаевгаз» собирается потратить 970 тысяч гривен на закупку песка и щебня до ноября 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
АО «Николаевгаз» сегодня, 4 февраля, опубликовало тендер на закупку 3 тысяч 100 тонн песка и щебня с ожидаемой стоимостью 970 тысяч гривен. Товар должен быть поставлен до 30 ноября 2020 года.
Отмечается, что песок плотный, природный должен быть доставлен в села Радсад, Петровка, Бугское, Красная звезда, Михайло-Ларино и Николаев. Щебень должен быть доставлен только в Николаев.
Напомним, что в Николаеве в январе месяце цена газа для населения уменьшилась до 5,868 гривен за кубометр.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Акционерное общество «Оператор газораспределительной системы» Николаевгаз» собирается потратить 970 тысяч гривен на закупку песка и щебня до ноября 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
АО «Николаевгаз» сегодня, 4 февраля, опубликовало тендер на закупку 3 тысяч 100 тонн песка и щебня с ожидаемой стоимостью 970 тысяч гривен. Товар должен быть поставлен до 30 ноября 2020 года.
Отмечается, что песок плотный, природный должен быть доставлен в села Радсад, Петровка, Бугское, Красная звезда, Михайло-Ларино и Николаев. Щебень должен быть доставлен только в Николаев.
Напомним, что в Николаеве в январе месяце цена газа для населения уменьшилась до 5,868 гривен за кубометр.