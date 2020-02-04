В Николаеве депутаты горсовета, узнав о зарплате руководителя ГП «Укрпочты», поручили повысить стоимость аренды помещений в городе для госпредприятия с 1 гривны до 1,5 миллионов в год.

Об этом речь шла во вторник, 4 февраля, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства, – передаёт корреспондент НикВести.

Депутат Николаевского городского совета Игорь Копейка заявил, что узнав о почти двухмилионной ежемесячной зарплате главы Укрпочты Игоря Смелянского решил проанализировать работу госпредприятия в Николаеве.

Он отметил, что сейчас Укрпочта арендует в городе 16 объектов за 1 гривну, однако в скором времени это ГП станет коммерческой организацией и Управлению коммунальной собственности стоит повысить арендную плату до 128 тысяч в месяц. Депутат заявил, что таким образом город получит дополнительные средства за год, которые равны зарплате главы госпредприятия за месяц.

— Когда читаешь СМИ, удивляешься такими жирными заработными платами наших руководителей крупных госпредприятий. Я читал и мне прилетело, что руководитель Укрпочты получает зарплату порядка 2 миллионов. Укрпочта на сегодняшний день работает в Николаеве и арендует коммунальную собственность за 1 гривну. Есть предложение поручить Управлению коммунальной собственности, у них сейчас будет идти пролонгация. Так как Укрпочта сейчас стала коммерческой организацией, применить ставку 25% и получит ежемесячно в бюджет города 128 тысяч гривен. Всего 16 объектов. Умножаем на 12 и это практически одна месячная заработная плата, которую получает руководитель Укрпочты в месяц. Пускай он годовую оплату нам заплатит и дальше получает свою зарплату. Предложение к управлению коммунальной собственности при перезаключении договора применить минимальную ставку 25%, - рассказал Игорь Копейка.

В итоге члены комиссии проголосовали и поручили Управлению коммунального имущества повысить стоимость аренды городской собственности Укрпочтой со ставкой 25% при перезаключении договора аренды.

Напомним, что с 1 февраля 2020 года вступает в силу новый закон «Об аренде государственного и коммунального имущества».