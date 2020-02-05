Президент Украины Владимир Зеленский предложил легализовать работу нелегальных нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом он сказал во время встречи с представителями рынка топлива в Украине, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Владимир Зеленский предложил дать возможность нелегальным НПЗ законно оформить свою деятельность.

«Чтобы было не так, как раньше, — в масках забежали и закрыли все. А предупредить людей, чтобы согласно законодательству все оформляли, чтобы все было по закону. И пусть тогда работают. Страна должна получать налоги с легального бизнеса», — отметил Владимир Зеленский.

Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что на сегодняшний день в Украине нелегально работают около 10 НПЗ. По его словам, большинство НПЗ формально работает по закону, поскольку они оформляют документацию на производство смесей, а не бензина или дизельного топлива, и таким образом уклоняются от уплаты акцизного сбора. Т.е. формально заводы производят смеси, но фактически — бензин и дизельное топливо.

Напомним, в Николаевской области с 1 по 8 января 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу 19 АЗС.