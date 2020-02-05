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Президент Украины Владимир Зеленский предложил легализовать работу нелегальных нефтеперерабатывающих заводов.
Об этом он сказал во время встречи с представителями рынка топлива в Украине, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Владимир Зеленский предложил дать возможность нелегальным НПЗ законно оформить свою деятельность.
«Чтобы было не так, как раньше, — в масках забежали и закрыли все. А предупредить людей, чтобы согласно законодательству все оформляли, чтобы все было по закону. И пусть тогда работают. Страна должна получать налоги с легального бизнеса», — отметил Владимир Зеленский.
Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что на сегодняшний день в Украине нелегально работают около 10 НПЗ. По его словам, большинство НПЗ формально работает по закону, поскольку они оформляют документацию на производство смесей, а не бензина или дизельного топлива, и таким образом уклоняются от уплаты акцизного сбора. Т.е. формально заводы производят смеси, но фактически — бензин и дизельное топливо.
Напомним, в Николаевской области с 1 по 8 января 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу 19 АЗС.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил легализовать работу нелегальных нефтеперерабатывающих заводов.
Об этом он сказал во время встречи с представителями рынка топлива в Украине, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Владимир Зеленский предложил дать возможность нелегальным НПЗ законно оформить свою деятельность.
«Чтобы было не так, как раньше, — в масках забежали и закрыли все. А предупредить людей, чтобы согласно законодательству все оформляли, чтобы все было по закону. И пусть тогда работают. Страна должна получать налоги с легального бизнеса», — отметил Владимир Зеленский.
Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что на сегодняшний день в Украине нелегально работают около 10 НПЗ. По его словам, большинство НПЗ формально работает по закону, поскольку они оформляют документацию на производство смесей, а не бензина или дизельного топлива, и таким образом уклоняются от уплаты акцизного сбора. Т.е. формально заводы производят смеси, но фактически — бензин и дизельное топливо.
Напомним, в Николаевской области с 1 по 8 января 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу 19 АЗС.